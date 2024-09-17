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На путепроводе трассы М7 в Татарстане изменится схема движения
На 786-м километре трассы М7 «Волга» в Татарстане 20 сентября откроется рабочее движение на съезде по направлению Казань — Москва и переходно-скоростной полосе под путепроводом. Об этом сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».
«На съезде от трассы М7 „Волга“ в сторону Зеленодольска продолжатся строительно-монтажные работы», — говорится в сообщении.
Автомобилистов просят соблюдать требования временных дорожных знаков и разметки, а также заблаговременно выбирать маршруты движения с учетом введенных ограничений.
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