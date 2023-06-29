На публичных слушаниях в Челнах решили построить новое кафе в парке Победы

Парк Победы Набережных Челнов Фото: nabchelny.ru

В Набережных Челнах могут построить новое стационарное кафе в районе Парка Победы. Данная инициатива появилась в результате публичных слушаний в мэрии города. Об этом сообщают «Челнинские известия».

Отметим, что ранее на этом месте возле шахматно-шашечного клуба планировалось возведение многофункционального центра для детей.

Однако после смены собственника земельного участка было принято решение о постройке кафе.