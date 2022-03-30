news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Экономика
30 марта 2022  14:17
Эльза Кузнецова

На птицефабрике «Яратель» цены планируют удержать на уровне начала 2022 года

news_top_970_100
На птицефабрике «Яратель» цены планируют удержать на уровне начала 2022 года

Директор птицефабрики «Яратель» Фанис Нигаматуллин во время сегодняшнего пресс-тура на производство отметил, что себестоимость яйца выросла, но незначительно. При корректировке ситуации планируется держать рост цен на уровне начала 2022 года.

«В себестоимости рост цен на продукцию наблюдается, но не думаю, что он такой существенный. В дальнейшем с урегулированием курса валют и с поиском альтернативных поставщиков мы будем держать себестоимость на том уровне, которая была в начале года», — поделился планами Фанис Нигаматуллин, комментируя рост цен на продовольственном рынке.

Глава Лаишевского района Ильдус Зарипов добавил, что «Яратель» входит в десять крупнейших птицефабрик по производству яйца в России, а по Татарстану является главным предприятием в данном производстве. Ежесуточно здесь производятся свыше 2,3 млн яиц, в год — примерно около 1 млрд яиц. Среднее поголовье птицы — 3,4 млн голов, в том числе 2,5 млн голов кур несушек.

«Есть еще вторая птицефабрика — „Державинская“. Эти два предприятия производят более 80% яйца в нашей республике. „Яратель“ является основным бюджетообразующим предприятием нашего района и по налогам, и по экономике. Очень важно сохранить производство, экономику, стабильность и рабочие места», — подчеркнул Зарипов.

#лаишевский район
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное