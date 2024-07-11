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Происшествия 11 июля 2024 10:50

На птицефабрике в Марий Эл произошло массовое отравление сотрудников

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В Республике Марий Эл произошел серьезный инцидент на крупной птицефабрике. 10 и 11 июля несколько сотрудников предприятия были госпитализированы с признаками стафилококковой инфекции.

В связи с этим происшествием Следственный комитет России по Марий Эл инициировал уголовное расследование. Дело возбуждено по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

В настоящее время следователи проводят комплекс необходимых мероприятий: осматривают место происшествия, опрашивают пострадавших и назначают экспертизы для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Прокуратура Марий Эл также подключилась к ситуации, осуществляя надзор за соблюдением прав пострадавших на своевременное и качественное медицинское обслуживание.

Точное количество госпитализированных и их состояние пока не сообщается. Ведется расследование причин массового заражения на предприятии

#Марий Эл
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