На прямые авиарейсы Казань — Шанхай выкуплено 30% билетов. Об этом, отвечая на вопрос «Татар-информа», сказал генеральный директор АО «Международный аэропорт «Казань» Сергей Романцов.

«По нашим данным, сейчас на всю глубину продаж до конца октября продано почти 30% всех билетов. При том, что до запуска первого рейса еще почти два месяца», – сказал генеральный директор.

Прямые рейсы свяжут Казань и Шанхай с 28 сентября. Рейсы будут осуществляться по три раза в неделю вплоть до 26 октября. После этой даты расписание обсуждается, ведутся переговоры, прокомментировал Романцов.

Прямые рейсы из столицы Татарстана в Шанхай будет выполнять авиакомпания China Eastern, у которой есть аналогичные рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга. Полеты из Казани будут осуществляться на широкофюзеляжных 264-местных воздушных судах Airbus A330.

Первый самолет по этому маршруту должен вылететь из Казани в 20:00 и прибыть в шанхайский аэропорт Пудун в 9 утра следующего дня. Время в пути по расписанию и без задержек — 8 часов. Стоимость билетов в эконом-классе начинается от 22 тыс. рублей.