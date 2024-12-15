На прямую линию с Путиным поступило уже более 1 млн обращений

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На программу «Итоги года с Владимиром Путиным» поступило уже более 1 млн обращений. Об этом сообщает ТАСС.

Прямая линия с Президентом состоится в полдень 19 декабря. Задать вопросы главе государства можно разными способами: по телефону 8 (800) 200-40-40, в приложении, на официальном сайте, по видео, в СМС или соцсетях.

Чаще всего россияне звонят в кол-центр — этим способом воспользовались 537 тысяч раз, также поступило 256 тысяч СМС и ММС. Далее следуют заявки в соцсетях — 137 тысяч и мобильное приложение «Москва — Путину» — 26 тысяч.

Наиболее популярными вопросами, которые задают главе государства, остаются связанные с жильем, газификацией, развитием инфраструктуры, а также ценами на жилищно-коммунальные услуги и топливо. Часто люди интересуются вопросами поддержки бойцов СВО и их близких.