Общество 19 декабря 2025 12:15

На прямую линию с Путиным поступило почти 3 млн обращений

Скриншот трансляции

На прямую линию с Президентом России Владимиром Путиным поступило почти три миллиона обращений. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По словам Пескова, на основе этих обращений формируются последующие поручения президента.

«Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" – это совмещенный формат ежегодной большой пресс-конференции и прямой линии, уникальный во всем мире. За две недели мы собрали почти три миллиона обращений граждан. Поэтому в ходе эфира мы будем чередовать вопросы граждан, отобранные модераторами или самим Президентом, и вопросы журналистов», – отметил Песков.

Сегодня, 19 декабря, в прямом эфире Владимир Путин подводит итоги уходящего года. В 2025 году мероприятие проходит уже в третий раз в объединенном формате: вопросы могут задавать как журналисты, так и граждане. Программа началась в 12:00 по московскому времени.

#прямая линия с Владимиром Путиным #итоги года #Дмитрий Песков
