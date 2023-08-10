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Общество 10 августа 2023 12:30

На прямой линии татарстанцам ответят на вопросы о госрегистрации недвижимости

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Вопросы, возникающие при государственной регистрации прав на недвижимое имущество, обсудят в ходе прямой линии в приемной Президента РФ в РТ. Она пройдет 11 августа с 10.00 до 12.00.

На вопросы жителей Татарстана ответят специалисты Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан.

Звонки принимаются по телефону +7(843)221-80-35.

#прямая линия #Недвижимость
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