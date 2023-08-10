news_header_bot_970_100
Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
На прямой линии татарстанцам ответят на вопросы о госрегистрации недвижимости
Скопировать ссылку
news_top_970_100
Вопросы, возникающие при государственной регистрации прав на недвижимое имущество, обсудят в ходе прямой линии в приемной Президента РФ в РТ. Она пройдет 11 августа с 10.00 до 12.00.
На вопросы жителей Татарстана ответят специалисты Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан.
Звонки принимаются по телефону +7(843)221-80-35.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2