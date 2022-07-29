На проведение заседания клуба «Валдай» власти Татарстана направят 10 млн рублей

На проведение заседания дискуссионного клуба «Валдай», приуроченного к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией, из бюджета Татарстана направят 9,8 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Заседание будет проходить в Казани с 21 по 23 сентября этого года. Всего в мероприятии примут участие около 200 человек, причем не менее 25 гостей прибудут из стран ближнего зарубежья, а также из Турции и Ирана.

Для иностранцев организуют проживание в пятизвездочной гостинице на время проведения собрания дискуссионного клуба, питание и услуги транспорта, а также экскурсии по городу, следует из документации к тендеру.

Заказчиком выступает Министерство культуры Татарстана. Оно будет принимать заявки на участие в тендере до 15 августа, а 18 августа окажется определен исполнитель работ.