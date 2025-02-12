На проведение выборов депутатов Госсовета РТ выделили более 410 млн рублей

На проведение выборов депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва было выделено 410,2 млн рублей. Фактические расходы составили 406,2 млн рублей. Об этом сообщил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев на заседании Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам.

«Выборы депутатов Госсовета состоялись 8 сентября 2024 года. В этом году в единый день голосования завершится процесс обновления всех уровней и ветвей власти Татарстана – состоятся выборы Раиса республики, а также 7663 депутатов представительных органов местного самоуправления», – рассказал глава Центризбиркома.

Он добавил, что в единый день голосования 14 сентября также состоятся дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному округу №18.

«Работа по подготовке этих избирательных кампаний уже началась. Следующий избирательный цикл Татарстана придется уже на 2029–2030 годы», – подчеркнул Кондратьев.