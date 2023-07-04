На проведение праздника «Уяв» в Татарстане выделено 5 млн рублей

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На праздник чувашской культуры «Уяв», который состоится 8 июля в селе Сиктерме Алькеевского района РТ, будет направлено 5 млн рублей. Масштабное событие, на котором ожидается 15 тыс. гостей, пройдет при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Такими данными поделился заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин на пресс-конференции в «Татар-информе».

Председатель Союза чувашских женщин Татарстана и директор конкурса «Чувашская красавица» Сильвия Чаркина рассказала, что в этом году организаторы особо тщательно подошли к подготовке, чтобы музыкальный материал и костюмы соответствовали аутентичной атмосфере праздника.

«Мы постараемся познакомить зрителей с песнями закамских чувашей. Думаем, это будет очень красиво», — отметила спикер, добавив, что праздник проводится не только для представителей чувашского этноса, но и для представителей всех других народов.

Еще одним «гвоздем» программы станет игра чесбол (разновидность игры в шахматы), которую придумал казанец Степан Сильвестров, чуваш по национальности. «Это новшество на нашем празднике, будет интересная игра», — заметила Сильвия Чаркина.

Ранее «Татар-информ» сообщал, как отметят Уяв в Татарстане.