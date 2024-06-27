На проведение Игр БРИКС в Казани потратили 1,2 млрд рублей

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

Общий бюджет Игр БРИКС в Казани составил 1,2 млрд рублей, 200 млн из которых были вложены самим Татарстаном, а остальные – федеральные средства. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал министр спорта РТ Владимир Леонов.

«Бюджет был небольшим относительно других крупных международных спортивных мероприятий. Игры БРИКС нам обошлись в сумму порядка 1,2 млрд рублей. Это операционный бюджет, связанный с ремонтом объектов, дорог и решением других инфраструктурных вопросов. Считаю, что мы уместились в хорошую цифру и сделали достойный продукт», – отметил спикер.

Он подчеркнул, что не было потрачено денег на перелет спортсменов, все они прибыли в Казань при поддержке своих государств.

Леонов подвел и итоги прошедших игр. Были проведены соревнования по 27 видам спорта, приняли участие почти 3 тыс. спортсменов из 82 стран. Лидером в общем медальном зачете стала Россия.

«Получился очень громкий масштабный проект. В рамках БРИКС еще никто такого не делал. Мы видим в этом перспективу. Наш город обладает одной из лучших спортивных инфраструктур в мире, мы провели все соревнования на 17 объектах, 16 в Казани и один в Москве», – продолжил министр.

Больше всего по фактуре и формату Игры БРИКС были похожи на Универсиаду, которую принимала Казань в 2013 году. Леонов уверен, что и в этот раз удалось достигнуть эффекта приковывания внимания к турниру, хотя раньше о нем многие и не знали.

При этом все регламенты и правила были разработаны в Казани с нуля, так как в таком масштабе проект реализовывался впервые, но при этом вызвал большой интерес у зрителей, добавил генеральный директор АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Максим Денисов.

«По итогам соревнований мы фиксируем среднюю загрузку трибун на уровне 80%, на финальных этапах и вечерних мероприятиях было и 100%. Билетная программа стартовала за 50 дней до старта Игр, и только в первые четыре дня было продано более 10 тыс. билетов», – пояснил он.

В течение Игр БРИКС наблюдалась высокая нагрузка на услуги сервиса и транспорта. Однако Казань смогла справиться с такими трудностями и на высочайшем уровне провести соревнования, заключил Денисов.