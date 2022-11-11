На проведение допвыборов из бюджета Татарстана выделено более 10 млн рублей

На подготовку и проведение дополнительных выборов в Татарстане было израсходовано более 10 млн рублей, выделенных из республиканского бюджета. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев на заседании президиума Госсовета РТ.

«75,56% от общих расходов связаны с оплатой труда членов избирательной комиссии с правом решающего голоса. Общая сумма составила более 7,6 млн рублей. В дополнительных выборах принимали участие две территориальные избирательные комиссии, 53 участковые комиссии с кадровым составом 659 человек», – рассказал докладчик.

Кондратьев уточнил, что бюджетные средства также были направлены на изготовление печатной продукции, в том числе бюллетеней, протоколов, брошюр и плакатов. Учитывались и расходы, связанные с информированием избирателей, приобретением оборудования. «Все выделенные бюджетные средства использованы в полном объеме», – подчеркнул спикер.

Кроме того, по его словам, кандидаты обязаны создавать собственные фонды для финансирования своих избирательных кампаний. В целом на открытые избирательные счета поступило более 2,9 млн рублей.

«Эта общая сумма включает собственные средства кандидатов – свыше 2 млн рублей и средства политических партий, выдвинувших кандидатов, – 871 тыс. рублей. Общая сумма расходов на проведение избирательных кампаний всех кандидатов по отчетам составила более 2,9 млн рублей, или 99,1% средств, поступивших на избирательные фонды кандидатов», – отметил глава Центризбиркома.

В единый день голосования, 11 сентября, в России прошло более 4,7 тыс. избирательных кампаний различного уровня, были избраны свыше 31 тыс. депутатов и представителей других должностей. В Татарстане состоялись дополнительные выборы депутатов Государственного Совета республики шестого созыва по Ибрагимовскому одномандатному избирательному округу №7 и Пионерскому округу №14.

«Несмотря на всю сложность общественно-политической обстановки, единый день голосования продемонстрировал устойчивость отечественной избирательной системы, очередное испытание которой пройдет 11 декабря этого года. У нас пройдут муниципальные довыборы. На сегодня зарегистрировались 82 кандидата», – заключил Кондратьев.