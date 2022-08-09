4,6 млн рублей потратят на подготовку зала в Казани для празднования Дня республики

На подготовку помещения для проведения Дня Республики Татарстан в Казани из регионального бюджета направят свыше 4,6 млн рублей. Таковы данные тендера, опубликованного на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен подготовить декорированное помещение не менее чем на два дня и вместимостью минимум 1,3 тыс. гостей. Концертный зал должен быть оборудован профессиональным световым, звуковым и видеопроекционным оборудованием, а также комплексом сценических конструкций.

Заказчиком проекта выступает Министерство культуры Татарстана, которое определит подрядчика 17 августа этого года. В документах сказано, что период оказания услуг – с 28 по 30 августа, а само мероприятие пройдет 29 августа.