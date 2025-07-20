На проведение Дня физкультурника в Казани выделят более 5 млн рублей

В августе в Казани пройдут праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню физкультурника. Министерство спорта Татарстана направило на их организацию 5,1 млн рублей. Праздник состоится на двух площадках: в экстрим-парке «Урам» и у Лебяжьего озера, следует из тендерной документации на сайте госзакупок.

Основная программа в парке «Урам» запланирована на 9 августа и обойдётся в 3 млн рублей.

Для проведения мероприятий арендуют зону стритбола, многофункциональные поля, зону для игры в пляжный волейбол, бетонную зону по периметру крытого парка и зону между декоративным объектом «Речные ворота» и зданием «Экостанция». Также будет установлена сцена и шатры.

В культурной части программы примут участие минимум два вокалиста и инструментальный ансамбль. Кроме того, для гостей организуют интерактивную зону с игровыми приставками.

15 августа пройдут соревнования «Гонка с препятствиями» на Лебяжьем озере. В командном забеге примут участие не менее 100 человек.

В этот же день состоится церемония чествования выдающихся деятелей спорта. Для мероприятия арендуют банкетный зал рядом с озером. Гостям предложат кофе-брейк, концертную программу с участием танцевального коллектива и кавер-группы, а также катание на лодках и сап-бордах.