На проспекте Ямашева в Казани появятся более 200 платных парковочных мест

Муниципальный паркинг в Казани расширят на проспект Ямашева. Вдоль дороги здесь планируется организовать более 200 новых парковочных мест, следует из постановления исполкома города.

На нечетной стороне улицы вдоль домов №33 и 33б по пр.Ямашева появится 205 машино-мест.

Стоимость пользования парковочными местами составит 30 рублей за 1 час. Новая зона заработает после снятия моратория на расширение парковочного пространства, принятого в городе в рамках пакета антикризисных мер весной этого года, поясняет пресс-служба мэрии города.

Также по постановлению на ул.Абсалямова от пересечения с ул.С.Хакима до пересечения с пр.Ямашева количество машино-мест сократится с 220 до 211. А на ул.Шуртыгина от пересечения с ул.Патриса Лумумбы до пересечения с ул.Гастелло число парковочных мест уменьшится с 32 до 26.

Таким образом, всего в столице Татарстана по реестру насчитывается 7426 мест на муниципальных парковках, из которых 6357 действующих.

В марте в Казани приостановили введение новых муниципальных парковочных зон вдоль улично-дорожной сети города в качестве антикризисной меры. Кроме того, с этого года в столице РТ муниципальные парковки вдоль улично-дорожной сети стали работать бесплатно не только по воскресеньям и в праздничные дни, но и по субботам. В будние дни плата взимается с 8.00 до 19.00.