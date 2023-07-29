На проспекте Ямашева прошли первые в Казани «Дворовые игры»

Первые в Казани «Дворовые игры» прошли сегодня во дворе домов на проспекте Ямашева. В них вошли соревнования по трем играм: «горячая картошка», вышибалы, и усложненная версия пряток под названием «Двенадцать палочек».

Событие проводятся совместно программой Раиса Татарстана Рустама Минниханова «Наш двор».

«Здесь сегодня такие классические игры, которые направлены на возрождение дворовой культуры. То есть те игры, в которые мы играли в детстве. Хотелось бы чтобы после такого мероприятия жители и сами устраивали нечто подобное для себя», – рассказала одна из участниц, руководитель пиар-отдела Института развития городов Татарстана Яна Казакова.

Всего в соревнованиях приняли участие 10 команд, собранных из жителей Казани, городских сообществ и проектов:

Институт развития городов РТ

ILAR

Медиа ПОВ

Казанские Юлбарсы

Fantastic four

ТатарстанДа

Движение Первых

Фанни Манкис

Йорт

Ботаника

По итогам Игр, первое место заняла команда Fantastic four, на втором оказалась команда ТатарстанДа, а на третьем – Казанские Юлбарсы.

Также для гостей праздника устроили соревнования за памятные кубки по «классикам» или «резиночкам». На территории двора расположились фотобудка, фудтрак и магазин мороженого.

«Такие состязания нужны, чтобы дворы после благоустройства жили. Потому что в мышлении у людей, часто бывает, что двор благоустроили и нормально, но это такие же общественные пространства, где можно тренироваться, играть всем вместе» – заключила Яна Казакова.

Отметим, в 2020 году во дворе дома №88 по проспекту Ямашева по программе «Наш двор» установили новое детское оборудование, спортивные площадки, качели, сделали больше скамеек по просьбе жителей, обеспечили пешеходные связи с соседними дворами, а также обновили все асфальтовое покрытие.

Управляющая компания, в свою очередь, выполнила дополнительные виды работ, установив спортивную площадку с ограждением и резиновым покрытием, экстрим-площадку, сцену и специальные навесы для скамеек.