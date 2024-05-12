На проспекте Универсиады в Казани сбили подростка на самокате

Сегодня в 16.00 в Казани водитель сбил 17-летнего подростка на самокате. Об этом «Татар-информу» сообщил врио начальника отделения пропаганды БДД отдела Госавтоинспекции УМВД по Казани капитан полиции Ленар Гилмутдинов.

Отмечается, что 46-летний водитель за рулем Chery при выезде с Танкового кольца на проспект Универсиады совершил наезд на 17-летнего подростка, который пересекал дорогу по «зебре», не спешившись с электросамоката.

«В результате подросток получил травмы различной степени тяжести, после оказания медицинской помощи отпущен из медицинского учреждения», – отметили в ведомстве.