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Происшествия 14 июля 2025 16:42

На проспекте Универсиады в Казани иномарка снесла ограждение и вылетела на тротуар

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На проспекте Универсиады в Казани иномарка снесла ограждение и вылетела на тротуар
Фото: Госавтоинспекция Казани

Сегодня на проспекте Универсиады в Казани 66-летний водитель Skoda Karoq протаранил дорожные ограждения и вылетел на тротуар.

Как сообщает городская Госавтоинспекция, водитель иномарки находился в «болезненном состоянии», не выбрал безопасную скорость и боковой интервал. В результате автомобилист получил травму головы, после осмотра и оказания первой помощи был отпущен.

В отношении мужчины составили административный протокол по статье «Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений».

#госавтоинспекция казани
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