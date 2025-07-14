На проспекте Универсиады в Казани иномарка снесла ограждение и вылетела на тротуар

Фото: Госавтоинспекция Казани

Сегодня на проспекте Универсиады в Казани 66-летний водитель Skoda Karoq протаранил дорожные ограждения и вылетел на тротуар.

Как сообщает городская Госавтоинспекция, водитель иномарки находился в «болезненном состоянии», не выбрал безопасную скорость и боковой интервал. В результате автомобилист получил травму головы, после осмотра и оказания первой помощи был отпущен.

В отношении мужчины составили административный протокол по статье «Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений».