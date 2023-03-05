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Общество 5 марта 2023 20:15

На проспекте Победы в Казани устанавливают «футуристичный» надземный переход

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На проспекте Победы в Казани устанавливают «футуристичный» надземный переход
Фото: пресс-служба мэрии Казани

В Казани установили пешеходный надземный переход на проспекте Победы. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города в ответ на вопросы горожан о том, что за трибуны провезли по городу ночью.

Переход к месту установки перевозится отдельными секциями. «Просто Казань с каждым днем становится еще на шаг ближе к более безопасному городу. <…> Выглядит футуристично, но главное – это функционально», – добавили в мэрии.

На данный момент работы по установке перехода еще продолжаются.

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