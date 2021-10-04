На проспекте Победы в Казани снесут рынок из-за строительства второй линии метро

Из-за строительства второй линии метро в Казани на проспекте Победы будет ликвидирован рынок. Об этом на аппаратном совещании заявил генеральный директор АО «Казметрострой» Марат Рахимов.

«На второй станции на пересечении ул.Фучика и ул.Ломжинской освоена часть котлована. Пока не решен вопрос со сносом рынка на этом участке, остановлены работы по дальнейшей перекладке станционного комплекса», — отметил докладчик.

Рахимов отметил, что по рынку у администрации района пока нет решения о его сносе. Оценка объекта через Союз оценщиков в Минземимущество РТ была направлена 27 сентября, пока ожидается окончательное решение о сносе рынка.

Мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что по данному вопросу необходимо провести дополнительное совещание при участии всех структур — администрации района, исполкома, АО «Казметрострой», собственников объекта.

«Вопрос выноса — он не быстрый <...> Безусловно, любая стройка — это определенные трудности и сложности. Но в итоге представьте: как сейчас Казань обходилась бы без 11 станций метро? Это, конечно, не панацея, но с 2006 года город вырос со 135 тыс. машин до 450 тыс. и продолжает расти. Здесь решение только одно — развитие общественного транспорта, в том числе метрополитена», — резюмировал мэр.