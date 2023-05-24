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На проспекте Победы в Казани сбили лося
Сегодня на проспекте Победы в Казани водитель «Лада Ларгус» сбил лося. Об этом сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.
Инцидент произошел сегодня в 6.30 утра на проспекте Победы. В результате наезда автомобиль получил повреждения, 29-летний водитель не пострадал.
После случившегося на место происшествия прибыл егерь. Он сообщил, что лось остался жив. Животное транспортировали в ветеринарную клинику.
Сотрудники Госавтоинспекции в очередной раз напоминают водителям быть внимательными на дорогах и соблюдать ПДД.
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