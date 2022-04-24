На проспекте Дружбы в Челнах появятся три новых остановки

На проспекте Дружбы народов в Набережных Челнах проводится ремонт. Мэр Наиль Магдеев оценил работы и заметил, что несмотря на экономические трудности, в Автограде все запланированные проекты реализуются. Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Челнов.

Планируется, что вместо перекрестка, который есть сейчас, будет кольцевой проезд с разворотом, чтобы с проспекта можно было повернуть, не нагружая кольцо. Появятся три полосы по 3,5 метра, разделительная полоса, новые тротуары и три современных остановочных павильона.

По словам Марата Анисимова, параллельно с дорожными работами, ведется ремонт коллектора, чтобы избежать проблем с водоотведением, постепенно будут заменены труба, колодцы и дождеприемники.

Сейчас техника МУП ПАД и дорожники фрезеруют асфальтовое покрытие, демонтируют бортовые камни.

Наиль Магдеев заметил, что в Набережных Челнах сейчас реализуется большое количество проектов: стартовала реконструкция придомовой территории по проекту «Наш двор», инициированной Президентом РТ Рустамом Миннихановым, продолжается строительство мостового перехода через реку Мелекеска на улице Гостева, ремонтируется четырехполосная дорога на улице «Корпорация Хайер» — в поселки Новый и Азьмушкино.

«Работа ведется на кольце на улице Дружба народов, существующий узел не совсем удобен, но все работы позволят разгрузить существующее кольцо, — заметил Наиль Магдеев. — Проект утвержден и согласован со всеми соответствующими службами, работы ведутся в плановом порядке. В начале октября объект должен быть сдан. Его стоимость составляет около 240 млн рублей».