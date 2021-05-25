На прошлой неделе в Татарстане за неуплату налогов было задержано 20 автомобилей

В Татарстане на прошедшей неделе 20 автомобилей было задержано за неуплату налогов. Владельцы 16 машин оплатили долги на общую сумму 530 тыс. рублей на месте. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Управления Федеральной налоговой службы по РТ.

«На прошедшей неделе было выявлено и задержано 20 транспортных средств должников, из них владельцами 16 задержанных автомобилей задолженность оплачена судебному приставу-исполнителю на общую сумму 530 тыс. рублей», — рассказали в ведомстве.

При этом владельцы четырех машин, среди которых — «ВАЗ 211440», Renault SR, Daewoo Nexia и Opel Antara, не смогли оплатить долги. Их авто помещены на штрафстоянку. Общая сумма неуплаченных налогов должников составляет 403 тыс. рублей.

Всего по результатам рейдов в 2021 году выявлено и задержано 170 транспортных средств должников. Проверить наличие налоговой задолженности жители Татарстана могут с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на профильном сайте, зайдя на портал госуслуг РФ либо обратившись в МФЦ или любую налоговую инспекцию, напомнили в пресс-службе.