16+
Общество 24 февраля 2026 21:15

На прошлой неделе в Казани устранили 58 течей и более 350 засоров

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

За прошедшую неделю в Казани бригады МУП «Водоканал» устранили 58 течей на водопроводных сетях и ликвидировали 352 засора в системе водоотведения. На 33 объектах ремонт провели без отключения воды, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Еще в 69 случаях обращения о засорах не подтвердились: при обследовании специалисты не обнаружили повреждений или подпоров на сетях.

В предприятии напомнили, что сообщения о протечках сточных вод и подтоплениях внутри домов в первую очередь следует направлять в управляющие компании.

Работы осложняются погодными условиями. Из-за большого количества снега люки нередко оказываются под сугробами, а припаркованные во дворах автомобили затрудняют проезд спецтехники к месту аварии.

