На прошлой неделе казанцы называли детей Рагнер, Арес и Каравелла

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

С 25 сентября по 1 октября в Казани родились 393 ребенка. Мальчиков оказалось больше, чем девочек: 213 против 180. Традиционной статистикой поделилась мэрия столицы РТ.

Самый крупный ребенок, родившийся на прошлой неделе, весил 4810 граммов, а самый маленький — 1200.

Наиболее популярными именами, которые давали новорожденным, стали Ранель, Азамат, Мар, Мирон, Ислам, Эмиль, Саида, Эмилия, Амелия, Амина, Камилла и Софья. Среди редких имен прошедших семи дней — Рамин, Айтен, Сабир, Рагнар, Кирьян, Серафим, Арес, Яромир, Мирай, Вита, Кассандра, Айлана, Розалина, Аврора, Каравелла и Асылбике.

В Управлении ЗАГС добавили, что с 25 сентября по 1 октября в Казани поженились 327 пар.