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Новости Татарстана и Казани
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На прошлой неделе казанцы называли детей Рагнер, Арес и Каравелла
С 25 сентября по 1 октября в Казани родились 393 ребенка. Мальчиков оказалось больше, чем девочек: 213 против 180. Традиционной статистикой поделилась мэрия столицы РТ.
Самый крупный ребенок, родившийся на прошлой неделе, весил 4810 граммов, а самый маленький — 1200.
Наиболее популярными именами, которые давали новорожденным, стали Ранель, Азамат, Мар, Мирон, Ислам, Эмиль, Саида, Эмилия, Амелия, Амина, Камилла и Софья. Среди редких имен прошедших семи дней — Рамин, Айтен, Сабир, Рагнар, Кирьян, Серафим, Арес, Яромир, Мирай, Вита, Кассандра, Айлана, Розалина, Аврора, Каравелла и Асылбике.
В Управлении ЗАГС добавили, что с 25 сентября по 1 октября в Казани поженились 327 пар.
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