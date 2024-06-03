На прошедшем дрифт-шоу в Казани автоинспекторы выписали 38 протоколов

В субботу, 1 июня, в Казани прошло дрифт-шоу «UGOL DRIFT&MEET». На территории стадиона «Ак Барс Арена» собрались сотни автолюбителей.

Охрану порядка во время фестиваля обеспечивали сотрудники Госавтоинспекции Казани.

По данным ведомства, на территории стадиона было пресечено 38 административных правонарушений. Два автомобиля отправили на специальную охраняемую стоянку.

В ведомстве призывают водителей не нарушать технические регламенты и не подвергать опасности жизни участников дорожного движения.