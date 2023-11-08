На «PROНауке в КФУ» выступят Карякин, Пучков и казанские исследователи

В пятницу, 10 ноября, во втором учебном корпусе Казанского федерального университета в 15.30 откроется 17-я по счету серия научно-популярного проекта «PROНаука в КФУ» под названием «КОД: УЧЕНЫЙ». Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Хедлайнерами этого события станут лекторы Российского общества «Знание»: международный гроссмейстер по шахматам Сергей Карякин, журналист телеканала НТВ Сергей Малоземов, блогер, писатель и переводчик Дмитрий Пучков, изобретатель Артем Корзунов, руководитель команды внешнего продвижения социальной сети «ВКонтакте» Вячеслав Прохоров.

Ученые КФУ на мероприятии окажутся представлены, в частности, проректором по биомедицинскому направлению, директором Института фундаментальной медицины и биологии Андреем Киясовым, директором Института искусственного интеллекта, робототехники и системной инженерии Дмитрием Чикриным и директором Института информационных технологий и интеллектуальных систем Михаилом Абрамским.

Так, в 16.00 в аудитории №108 «Разговоры об истории» проведет Дмитрий Пучков. Блогер поделится своим пониманием таких вопросов, как необходимость идеологии и борьба с фальсификацией истории. Предполагается и обсуждение выполненных им переводов фильмов.

В той же аудитории Артем Корзунов в 17.10 прочитает публичную лекцию «Исследования Марса — история, и что нас ждет в будущем». Он расскажет о тайнах красной планеты и объяснит, сможет ли когда-нибудь человек побывать на ней.

Позднее, в 18.35, там же объяснит связь шахмат и математики Сергей Карякин, который в 12 лет попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый молодой гроссмейстер в истории, а в 2023 году обыграл в шахматы нейросеть. Соответственно, тема встречи — «Математическое моделирование, или как обыграть нейросеть?».

Главный архитектор музея-заповедника «Казанский Кремль» Рустэм Забиров в 20.30 прочитает лекцию «Казанский Кремль: от крепости до музея».

Директор Астрономической обсерватории имени В. П. Энгельгардта, профессор кафедры астрономии и космической геодезии Института физики КФУ Юрий Нефедьев в 16.10 прочитает в аудитории №109 лекцию с интригующим названием «Сколько стоит астероид?».

Создатель и ведущий программ «Чудо техники» и «Живая еда» на НТВ Сергей Малоземов в 17.10 в этой же локации представит рассказ о первой десятке перспективных технологий современности. Затронет он и то, как меняют жизнь светодиоды, биометрия, роботы и нейросети.

В свою очередь проректор КФУ Андрей Киясов позднее, в 18.45, в той же аудитории на лекции «Третий глаз, внутренние часы и здоровье» объяснит, что такое третий глаз, как люди зависят от солнца, как регулируются циркадные ритмы и на что влияют биологические часы.

В холле первого этажа второго корпуса университета состоится выставка «Снимай науку» от федерального телеканала «Наука». Тут же пройдет кастинг на телеканал UNIVER TV. «В мраморном зале будут взмывать вверх беспилотники, двигаться роботы, работать дактилоскопический сканер. Здесь научат оказывать первую помощь, расскажут о лекарствах и VR-хирургии», — отмечает пресс-служба вуза.

Кроме того, в здании Научной библиотеки имени Н. И. Лобачевского КФУ проведут интерактивы для детей. Речь идет о различных играх, VR-экскурсии по Елабужскому институту КФУ, «рисовании» пластилином и песком.

Местом интерактивов для молодежи станет холл второго этажа второго корпуса. Тут пройдет чемпионат по скоростной сборке пазла «Собери карту Республики Татарстан», будет работать площадка «PRO-конфликт», а 3D-принтер «напечатает массу занимательных вещиц».

«PROНаука» даст старт серии мероприятий, посвященных празднованию 220-летия Казанского университета, которое будет отмечаться в 2024 году. Участие в мероприятии бесплатное, необходима регистрация. Возрастная категория 6+. С программой мероприятия можно ознакомиться здесь.