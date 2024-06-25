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На промзоне в Воронежской области произошел пожар после атаки БПЛА
Силы противовоздушной обороны перехватили два украинских беспилотных летательных аппарата в Воронежской области, в результате чего в промышленной зоне возник пожар от обломков одного из них, сообщил губернатор Александр Гусев.
Обломки дрона упали на территорию одного из промышленных объектов. При падении некоторые части взорвались, что вызвало пожар, который уже был потушен
По его словам, пострадавших среди граждан нет. В регионе продолжает действовать режим повышенной готовности в связи с возможными атаками беспилотников.
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