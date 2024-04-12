На промплощадке «Вятка» в Мамадыше проводят агроэксперимент с пионами

Фото: пресс-служба Мамадышского района РТ

В этом году на территории промышленной площадки «Вятка» в Мамадыше решили провести агроэксперимент. Один из резидентов не стал ждать окончания стройки тепличного комплекса и посадил около 3 тыс. корней разных сортов пиона.

«Один из сортов называется „Сара Бернар“, он самый популярный. Остальные три сорта встречаются в России очень редко, и на выходе получатся розовые, красные, белые, коралловые пионы», — рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Мамадышского района РТ.

Первые ростки должны заявить о себе в середине мая. Перед посадкой был проведен анализ грунта — мамадышская земля идеально подошла и для Reine Hortense, и для Aieksandr Flaming.

«Посадили четыре топовых сорта. Кругом камни, но мы рискнули! Это будут цветы с роскошными бутонами», — рассказывают на предприятии.

Промышленная земля оказалась пригодной для выращивания многолеток — пионы не будут расти в слишком кислой среде, они любят почву, обогащенную органическими и минеральными веществами. Как считают на предприятии, хорошая земля пустовать не должна.