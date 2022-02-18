На промплощадку «Весна» в Васильево зашел первый резидент, еще три ведут подготовку

Активно идет строительство промышленной площадки «Весна» на территории бывшего Лесокомбината в поселке Васильево Зеленодольского района РТ. Об этом на отчетной сессии района сообщил глава Михаил Афанасьев.

«Там уже появился первый резидент. Компания „Сэнд“. Еще три компании ведут подготовительные работы для начала производственной деятельности. Здесь планируется создать 400 рабочих мест. Это будет самый крупный работодатель в поселке Васильево», — отметил он.

Михаил Афанасьев подчеркнул, что Васильево, как самый крупный поселок республики, заслуживает большего внимания. «По численности населения он вполне может считаться городом. Но закрытие ряда крупных предприятий осложняет многие экономические процессы. В инфраструктурном плане тоже немало вопросов. Над всем этим мы уже работаем. Президент республики подписал перечень поручений по социально-экономическому развитию поселка. Дело с мертвой точки сдвинулось», — отметил он.

Так, в 2021 году в поселке по республиканской программе «Наш двор» приведены в порядок 13 дворовых территорий многоквартирных домов. По федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» идет благоустройство парка «Леска». В этом году начнется долгожданный ремонт школы №2 имени Соболева — самой большой школы поселка.