На производство гексена СИБУРа прибыла партия крупнотоннажного оборудования

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

В Нижнекамск, на строящееся производство гексена СИБУРа, прибыли три установки для синтеза гексена. Вес каждой из них достигает 105 тонн, длина — 11,6 метра — это одна из самых сложных и во всех смыслах самая весомая составляющая аппаратного оформления нового завода.

Из-за больших габаритов их доставляли в город железнодорожным транспортом. Отдельная логистическая операция была организована в самом Нижнекамске — непосредственно на площадку проекта теплообменники транспортировали с помощью самоходных модульных транспортеров со скоростью 5 км/ч. Чтобы не мешать движению автомобилей и обеспечить безопасность дорожного движения, доставка установок непосредственно на площадку велась преимущественно ночью.

Прибывшее в Нижнекамск оборудование разработано и произведено специально для проекта СИБУРа. Оно будет обеспечивать проведение основной реакции в технологическом цикле производства гексена, без которой невозможно получение этого ценного для нефтегазохимии компонента. Использование гексена повышает характеристики полиэтилена в сравнении с базовыми марками, позволяя выпускать современные синтетические материалы с улучшенными сочетаниями свойств, востребованные в медицине, строительстве, автопроме и других социально-значимых отраслях.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

Новый завод, пусконаладочные работы на котором планируется начать уже в этом году, не имеет аналогов в России и станет первым отечественным производителем гексена. Он встроится в цепочку этиленопотребления, используя в качестве сырья продукцию строящегося комплекса ЭП-600. Запуск проекта позволит укрепить технологическую независимость компании в цикле выработки конечной продукции.

Проектная мощность строящегося производства гексена — 50 тыс. тонн за год. Вместе с началом самостоятельного выпуска этого спецкомпонента СИБУР сможет с запасом обеспечить им как собственные потребности, даже с учетом действующих и будущих производств, так и потенциальный спрос других отечественных производителей. Так, например, в периметре СИБУРа полиэтилен премиального качества сегодня производят «Нижнекамскнефтехим», «Казаньоргсинтез», «ЗапСибНефтехим» (Тобольск). В перспективе одним из крупных потребителей гексена станет также «Амурский газохимический комплекс», который сейчас строится на Дальнем Востоке и по своим параметрам является одним из крупнейших нефтегазохимических проектов в мире (совокупная мощность — 2,7 млн тонн продукции в год).

При реализации проекта Гексен-1 используются самые современные технологические решения, обеспечивающие безопасность и экологичность. На строящемся производстве гексена смонтирован первый закрытый факел на территории нижнекамского промышленного узла. Ранее на строительной площадке производства гексена смонтировали две новые колонны выделения, они произведены российским предприятием «Бормаш» Воронежской области. Уровень локализации оборудования на проекте составляет 88%.

Информационная справка:

За последние 15 лет СИБУР инвестировал более 1,5 триллионов рублей в развитие отечественной нефтегазохимической отрасли, создание новых и модернизацию действующих производств.

«Нижнекамскнефтехим» ‒ входит в ТОП-10 мировых производителей синтетических каучуков, является одним из крупнейших в мире производителей синтетического полиизопрена и третьим в мире поставщиком бутиловых каучуков. Предприятие выпускает свыше 700 тысяч тонн каучуков и более 700 тысяч тонн пластиков в год. В ассортименте выпускаемой продукции - более 120 наименований. В число приоритетных направлений работы «Нижнекамскнефтехима» по снижению воздействия на окружающую среду входят уменьшение выбросов в атмосферный воздух, снижение загрязнения сточных вод и сохранение почвы.