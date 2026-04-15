На производстве полиэтилена на «Казаньоргсинтезе» начался остановочный ремонт

На производстве ПЭНП-Т (полиэтилена низкой плотности) «Казаньоргсинтеза» стартовал остановочный ремонт, который продлится до 30 апреля. Это регулярная практика, при которой оборудование временно останавливают, чтобы проверить его состояние, обновить детали и поддержать стабильную работу.

В работах задействованы более 500 человек, включая 198 сотрудников подрядных организаций.

Подготовка к ремонту велась заранее и обсуждалась на одной из ключевых встреч с участием порядка 90 человек – сотрудников предприятия и подрядчиков. Основной акцент сделали на вопросах безопасности: корректном оформлении нарядов-допусков, контроле работ повышенной опасности и управлении фланцевыми соединениями.

В рамках подготовки были проведены полевые обходы, уточнены объемы работ, проверена готовность оборудования и инфраструктуры. Для повышения надежности сформирован резерв арматуры высокого давления, закуплено и испытано оборудование для гидроиспытаний реакторов, проработаны решения по распределению ресурсов на площадке.

Отдельное внимание уделяется развитию культуры безопасности. На предприятии применяются инструменты Производственной системы: анализ безопасного выполнения работ, поведенческие аудиты, беседы об опасностях и проверки нарядов-допусков. Проводятся стоп-часы и дополнительные оценки рисков при выполнении работ повышенной опасности.

Как отмечают на предприятии, остановочный ремонт строится на слаженной работе всех участников. Ключевыми условиями остаются соблюдение требований безопасности и внимательное отношение к каждому этапу работ.