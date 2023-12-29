На производстве гексена «Нижнекамскнефтехима» установили самое габаритное оборудование

На строительной площадке производства гексена «Нижнекамскнефтехима» смонтировано уникальное технологическое оборудование. Габаритное оборудование производства гексена – колонны высотой 45 и 47 метров – привезли в Нижнекамск из Воронежской области. Оборудование произведено на российском предприятии «Бормаш».

Как сообщил руководитель проекта строительства промышленной установки по производству Гексен-1 «Нижнекамскнефтехима» Станислав Марьин, площадка строительства производства гексена находится на территории действующего производства. «Чтобы подвезти колонны к месту установки, была проделана работа ювелирной точности: колонны проезжали буквально в 15-20 сантиметрах от действующих эстакад», – поделился он.

В работах по монтажу габаритного оборудования были задействованы специалисты нижнекамской компании, имеющие большой опыт подобных работ по всей России.

Для расположения новой установки рассматривалось несколько альтернативных площадок, однако было принято решение возвести ее внутри действующего завода, на месте ранее демонтированного производства.

Колонна высотой 47 метров – самая большая на производстве гексена. Ее вес составляет 43 тонны.

Строительство установки гексена – компонента для производства базовых полимеров и других продуктов нефтехимии – ведется по собственной технологии СИБУРа. Оборудование на производстве тоже в основном отечественное – более 90% произведено в России.

«Продукт Гексен-1, произведенный на нашем производстве, в дальнейшем будет использоваться на производственных площадках СИБУРа в качестве сомономера для получения полиэтилена премиального качества. Из такого полиэтилена, к примеру, изготавливают прочные пленки, напорные трубы водоснабжения», – рассказал руководитель производства Гексен-1 «Нижнекамскнефтехима» Алексей Бурмистров.

Гексен применяется при производстве полиэтилена высокой и низкой плотности и является обязательным компонентом в производстве специальных марок этого полимера. Его использование позволяет не только производить продукт премиального качества, но и значительно расширяет диапазон потребительских свойств полиэтилена в сравнении с базовыми марками.

Строящееся производство в Нижнекамске станет единственным производителем гексена в России. Сейчас этот продукт для полимерных производств поставляется из-за рубежа.

Благодаря вводу нового производства СИБУР обеспечит ценным полупродуктом собственные потребности компании, причем с учетом и будущих производств, а также будет поставлять гексен партнерам. В частности, в периметре СИБУРа полиэтилен премиального качества производят «Нижнекамскнефтехим», «Казаньоргсинтез» «ЗапСибНефтехим» (Тобольск), также аналогичное производство планируется открыть на строящемся «Амурском газохимическом комплексе» (Свободный, Амурская область).

При реализации проекта Гексен-1 используются самые современные технологические решения, обеспечивающие безопасность и экологичность. На строящемся производстве гексена смонтирован первый закрытый факел на территории нижнекамского промышленного узла.

Закрытые факелы имеют улучшенные показатели снижения воздействия на окружающую среду. Эффективность удаления продуктов сгорания газообразных и жидких сдувок у факельных систем термического окисления превышает 99,9%. Системы закрытого типа издают меньше шума, не выделяют запахов и полностью исключают видимое горение. Факельная система полностью спроектирована и собрана отечественным поставщиком – инжиниринговой компанией «Бантер Групп» из Екатеринбурга. В процессе монтажа используются отечественные комплектующие.

Производительность установки гексена – 50 тыс. тонн сырья за год. Общий прогресс по проекту – 51,1%.

фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»