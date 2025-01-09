На программу «Земский учитель» за три года выделят 3,2 млрд рублей

Более 3,2 млрд рублей предусмотрено в бюджете на реализацию программы «Земский учитель» в 2025–2027 годах, с ее помощью предполагается закрыть свыше 3 тыс. вакансий. Об этом рассказали в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, передает ТАСС.

«На реализацию программы „Земский учитель“ <...> предусмотрены бюджетные ассигнования: в 2025 году — 599 млн 420,0 тыс. рублей, в 2026 году — 1 млрд 314 млн 966,4 тыс. рублей, в 2027 году — 1 млрд 314 млн 966,4 тыс. рублей», — сказано в сообщении.

Чернышенко напомнил, что по поручению Президента РФ Владимира Путина программа продлена до 2030 года. Инициатива будет продолжена в рамках нового национального проекта «Молодежь и дети», с 1 января она вошла в федеральный проект «Педагоги и наставники».

«Очень важно, чтобы увлеченные своим делом высококвалифицированные учителя работали, в том числе и в небольших школах в удаленных деревнях и поселках. За четыре года мы видим хорошие результаты и востребованность программы, как со стороны регионов, так и со стороны учителей», — прокомментировал ситуацию министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

В рамках программы «Земский учитель» педагоги, переехавшие в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа и города с населением до 50 тыс. человек, получают единовременную выплату в размере 1 млн рублей, в Дальневосточном федеральном округе, а также с января 2025 года в новых регионах — в размере 2 млн рублей.

Всего за время реализации программы примерно 6,3 тыс. учителей переехали для работы в сельскую местность, пояснили в аппарате вице-премьера РФ.

С начала 2025 года в России стартовали новые национальные проекты, которые касаются практически всех сфер — от экономики до экологии. В этом году в Татарстане будут реализованы 11 из них: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Кадры», «Эффективная и конкурентная экономика», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Туризм и гостеприимство», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Беспилотные авиационные системы». На связанные с ними мероприятия будет направлено 44,2 млрд рублей.