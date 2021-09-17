На программу развития Мордовии ежегодно будет выделяться не менее 1 млрд рублей

Президент России Владимир Путин дал поручение обеспечить снижение госдолга Мордовской Республики. Также в период с 2022 по 2026 год на программу ее социально-экономического развития из бюджета ежегодно будет выделяться не менее миллиарда рублей.

«Утвердить программу социально-экономического развития Республики Мордовия на период 2022-2026 годов и обеспечить финансирование ее мероприятий за счет средств федерального бюджета в объеме не менее 1 млрд рублей ежегодно», — отмечается в тексте поручений главы государства, направленных на социально-экономическое развитие региона.

Исполнением поручения займутся Кабмин и власти республики, срок исполнения — 1 декабря 2021 года. Помимо этого, Правительству поручено «принять решения, обеспечивающие снижение государственного долга» региона «до уровня не более 100% налоговых и неналоговых доходов бюджета указанного субъекта РФ».