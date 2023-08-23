На программу развития культуры в Казани выделят еще более миллиарда рублей

В Казани планируется увеличить финансирование муниципальной программы развития культуры, которую продлили до 2024 года. Если раньше общий объем ее финансирования составлял более 12 млрд рублей, то теперь превысит 13,9 млрд рублей, следует из проекта постановления исполкома.

Из бюджета Казани на программу планируется направить 11,3 млрд рублей, еще 1,4 млрд – привлечь из внебюджетных средств. Из бюджета Татарстана в программу вложат 1,1 млрд рублей.

Так, в будущем году объем финансирования программы превысит 2 млрд рублей.

Антикоррупционную экспертизу проект будет проходить до 25 августа.

Напомним, в Минкульте РТ ранее также сообщали, что выделят более 2 млрд рублей на реализацию проектов «Культура» и «Культурная среда» в республике. Так, на национальный проект предусмотрено свыше 1,1 млрд рублей, на республиканский «Культурная среда» – еще почти 1,1 млрд рублей.

Нацпроекты в России реализуются с 2019 года по поручению президента Владимира Путина.