На программу развития архивного дела власти Татарстана направят 2,6 млрд рублей

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Татарстане утвердили программу развития архивного дела на 2016 — 2025 годы. На ее реализацию планируется направить более 2,6 млрд рублей, следует из постановления премьер-министра республики Алексея Песошина.

Так, в этом году на реализацию программы выделят из бюджета республики 277 млн рублей, в следующем — 281,9 млн рублей. Еще 286,6 млн рублей планируется направить в 2025 году.

Документ также содержит основные цели и задачи программы на последующие годы. В их числе – создание государственной информационной системы РТ в сфере архивного дела и другие.

Напомним, до 2025 года программу продлили в прошлом году. Тогда на нее предполагалось выделить 2,44 млрд рублей.