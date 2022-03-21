На программу «Наш двор» в Казани выделят дополнительные 500 млн рублей

В 2022 году финансирование президентской программы «Наш двор» в Казани будет увеличено на 500 млн рублей. Об этом на деловом понедельнике сообщил мэр столицы РТ Ильсур Метшин.

Он подчеркнул, что республиканская программа благоустройства дворовых территорий носит беспрецедентный характер — ничего подобного в других регионах нет. Дворы, прошедшие через эту программу, буквально сияют новыми благоустроенными территориями и современным освещением в темное время суток.

Несмотря на непростую ситуацию в экономике, программа на этот год не только не будет сокращена, но и получит значительный рост финансирования.

«Программа „Наш двор“ в этом году не только не сокращается, но и к планируемым 2 млрд рублей, которые мы намерены инвестировать в программу, решением Президента РТ дополнительно выделены еще 500 млн рублей», — резюмировал Ильсур Метшин.