На программу «Итоги года с Владимиром Путиным» поступило почти 1,9 млн обращений

За сутки до начала программы «Итоги года с Владимиром Путиным» на прямую линию Президента поступило почти 1,9 млн обращений. Об этом сообщает «ugra-news.ru».

Наиболее популярным способом задать вопрос российскому лидеру остается телефонный звонок – в колл-центр поступило почти 850 тыс. звонков. Более 370 тыс. сообщений поступило через мессенджер MAX, а через официальный сайт – свыше 75 тыс.

Статистика обращений показывает, что каждый пятый вопрос касается социальной политики, 11% – вопросов государства и общества, столько же – вопросов инфраструктуры. Около 10% вопросов относятся к теме жилья, 9% – к экономике, 8% – к СВО, а 7% касаются здравоохранения и ЖКХ.