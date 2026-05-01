На профилактику ВИЧ в Татарстане выделили 1,3 млн рублей

Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД разместил тендер на проведение комплексной работы по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции, сообщается на портале госзакупок. Проект охватит Казань, Альметьевск, Набережные Челны и Нижнекамск.

На эти цели выделено 1,3 млн рублей. Средства поступят из двух источников: 46% составит бюджет Татарстана, 54% – федеральная казна. Реализовать мероприятия планируется с июня по декабрь 2026 года.

На эти деньги закупят не менее тысячи тестов российского производства, согласно техническому заданию. Также специалисты проведут информирование и консультирование представителей ключевых групп населения.

Желающие смогут сдать анализы анонимно. Тестирование будет сопровождаться до- и послетестовыми консультациями медиков. В случае получения сомнительных или положительных результатов сотрудники обязаны сопроводить обратившегося в Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД, который выступает заказчиком работ.

Кроме того, учреждение разместило еще один тендер на закупку экспресс-тестов для выявления антител к ВИЧ-1 и ВИЧ-2 методом иммунохроматографического анализа на сумму 480 тыс. рублей.