На проекты подсветки протоки Булака и благоустройство парков Казани выделят 62 млн рублей

В Казани начнется проектирование благоустройства шести объектов, в том числе 4-й очереди парка Горького и центральной ул.Баумана. Об этом говорится в тендере на портале госзакупок.

4-я очередь благоустройства входной группы парка по ул.Ершова затронет монумент и павильон. Стоимость изысканий и составления документации — почти 12 млн рублей.

Порядка 21 млн рублей выделено на благоустройство фонтантов и архитектурно-художественную подсветку протоки Булака по ул.Право-Булачной, свыше 10 млн — на проектирование пешеходного бульвара вдоль ЦУМа. Также подрядчику предстоит провести исследования и составить документацию для работ в парке Тысячелетия и сквере Котельникова.

Источником финансирования выступает бюджет Татарстана, заказчик — Главстрой РТ.