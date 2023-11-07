На проектные работы по реконструкции дороги «Сорочьи Горы — Шали» выделят 76,3 млн рублей

На проектно-изыскательские работы по реконструкции автомобильной дороги «Сорочьи Горы — Шали» в Пестречинском районе РТ направят 76,3 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Всего предполагается обновить более 6 км дороги: на первом этапе 5,5 км, на втором — 0,6. Исполнитель должен завершить проектные работы к 31 января 2024 года.

Заказчиком выступила Дирекция финансирования программ дорожных работ. Заявки на участие в тендере принимаются до 20 ноября, исполнителя определят 24 ноября. Работы будут финансироваться из республиканского бюджета.