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На проектные работы по реконструкции дороги «Сорочьи Горы — Шали» выделят 76,3 млн рублей
На проектно-изыскательские работы по реконструкции автомобильной дороги «Сорочьи Горы — Шали» в Пестречинском районе РТ направят 76,3 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.
Всего предполагается обновить более 6 км дороги: на первом этапе 5,5 км, на втором — 0,6. Исполнитель должен завершить проектные работы к 31 января 2024 года.
Заказчиком выступила Дирекция финансирования программ дорожных работ. Заявки на участие в тендере принимаются до 20 ноября, исполнителя определят 24 ноября. Работы будут финансироваться из республиканского бюджета.
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