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На проект строительства ж/д путей в Казани направят 22,7 млн рублей
В Казани проведут проектно-изыскательские работы по первому этапу проекта строительства железнодорожных путей и реконструкции инфраструктуры в районе станции Новое Аракчино. На это будет выделено 22,7 млн рублей, следует из информации на портале госзакупок.
Работы проводятся в рамках организации кольцевого железнодорожного сообщения в Казани на участке от станции Юдино до стации Дербышки.
Подрядчику предстоит выполнить задачу до 20 декабря 2024 года. Средства выделены из бюджета Татарстана.
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