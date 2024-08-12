На проект строительства ж/д путей в Казани направят 22,7 млн рублей

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В Казани проведут проектно-изыскательские работы по первому этапу проекта строительства железнодорожных путей и реконструкции инфраструктуры в районе станции Новое Аракчино. На это будет выделено 22,7 млн рублей, следует из информации на портале госзакупок.

Работы проводятся в рамках организации кольцевого железнодорожного сообщения в Казани на участке от станции Юдино до стации Дербышки.

Подрядчику предстоит выполнить задачу до 20 декабря 2024 года. Средства выделены из бюджета Татарстана.