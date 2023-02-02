На проект реставрации Закабанной мечети в Казани выделят 17,3 млн рублей

На разработку проектной документации для реставрации Закабанной мечети, расположенной по адресу: улица Хади Такташа, 26, из федерального бюджета направят 17,3 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно документации, площадь мечети составляет свыше 3,8 тыс. квадратных метров. Здание является объектом культурного наследия федерального значения.

Заказчиком выступает Министерство культуры РФ. Подрядчик будет определен 22 февраля этого года, а сам проект должен быть готов не позднее 28 апреля 2024 года.

При этом финансирование работ будет вестись поэтапно: на 2023 год предусмотрено 15,6 млн рублей, а на 2024 год – 1,7 млн рублей.