На проект реставрации валяльной фабрики Муртазы бая Татарстан направит 2 млн рублей

На разработку проекта по реставрации здания валяльной фабрики Муртазы бая в Балтасинском районе Татарстана бюджет республики направит свыше 2 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно документации, будущий проект должен будет содержать эскизный дизайн отремонтированного здания. Кроме того, подрядчику предстоит обследовать состояние фабрики, провести историко-культурную экспертизу и рассчитать стоимость реставрационных работ.

Заказчиком проекта выступает Главное инвестиционно-строительное управление РТ. Оно будет принимать заявки на участие в тендере до 15 июля этого года, а 19 июля будет определен подрядчик.

Здание валяльно-войлочной фабрики расположено по адресу: Балтаси, ул. Ленина, д. 28. Оно было построено на рубеже XIX и XX веков. В двухэтажном здании в основном производились валенки: на втором этаже проводилась очистка шерсти, а на первом располагалось основное производство обуви.