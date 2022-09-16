На проект по ремонту городского ДК Елабуги направят более 5,6 млн рублей

На проект по капитальному ремонту городского Дворца культуры на проспекте нефтяников в Елабуге из бюджета Татарстана направят свыше 5,6 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно документации, в здании должны полностью поменять полы, кровлю и все инженерные системы, а также заменить окна и двери, обеспечить доступность для инвалидов и благоустроить прилегающую территорию.

Общая площадь участка составляет 6,7 тыс. кв. метров, а площадь самого здания — 5,2 тыс. кв. метров. Дворец культуры способен вместить свыше 860 гостей одновременно.

Заказчиком проекта выступает Главстрой Татарстана, который определит подрядчика 27 сентября этого года. Проект должен быть готов не позднее 17 января 2023 года.