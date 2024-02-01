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На проект «Мой первый пояс дзюдо» только из казанской гимназии № 107 записалось 700 детей
Более 700 школьников гимназии № 107, открывшейся в Казани в нынешнем учебном году, записались для участия в проекте Федерации дзюдо России «Мой первый пояс дзюдо».
«Ребята учатся правильным и безопасным падениям — самостраховке и группировке, изучают основы дзюдо, историю его зарождения и развития в России и в мире. Кроме того, юные спортсмены делают специально-подготовительные упражнения, занимаются основами общей и специальной физической подготовки. По итогам 10 (бесплатных) ознакомительных уроков они получат свой первый, белый пояс дзюдо и сертификат об окончании курса. Желающие смогут продолжить заниматься дзюдо в любой секции или клубе», - отметил один из инициаторов проекта, старший тренер клуба «Казанские тигры» Руслан Шигабетдинов.
Напомним, новый центр дзюдо при гимназии №107 Ново-Савиновского района Казани начал работу в январе 2024 года. Открытие нового зала популярного олимпийского вида спорта состоялось благодаря инициативе администрации гимназии и члена президиума Федерации дзюдо РТ Евгения Белякова при поддержке Федерации дзюдо Татарстана. Наставниками нового школьного Центра дзюдо стали олимпийский чемпион Тагир Хайбулаев и известный татарстанский дзюдоист, мастер спорта России Динар Шакиров.
Уникальность проекта «Мой первый пояс дзюдо» заключается в том, что дети занимаются основами физической подготовки под руководством педагогов-наставников и в игровой форме постигают азы дзюдо с профессиональными тренерами.
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