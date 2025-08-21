news_header_top
Общество 21 августа 2025 09:12

На проект «Физико-математический прорыв» в Татарстане в 2026 году направят 233 млн рублей

Проект «Физико-математический прорыв» в Татарстане продолжится с финансированием в объеме 233 млн рублей в 2026 году. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов РТ.

Проект стартовал в Татарстане в 2024/2025 учебном году. На его реализацию из республиканского бюджета выделено более 252 млн рублей: в 2024 году – 13,2 млн рублей, в 2025 году – свыше 239 млн.

Средства будут направлены на грантовую поддержку школ и педагогов, премирование школьников за успехи в изучении физики, математики и информатики, методическое сопровождение учителей, а также оснащение кабинетов математики современным оборудованием.

