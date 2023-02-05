На проект фасада Елабужского дворца культуры направлено 5,5 млн рублей

На проект по капитальному ремонту фасада городского Дворца культуры на проспекте Нефтяников в Елабуге из республиканского бюджета направлено 5,5 млн рублей. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе администрации муниципального образования.



Жителям Елабуги предлагают отдать свой голос за один из понравившихся вариантов – голосование размещено на сайте администрации и в социальных сетях.

После завершения проект пройдет экспертизу, тогда станут известны объем и стоимость ремонтных работ, а также источник финансирования. К работам планируется приступить в этом году.

Заказчиком выступает Главстрой Татарстана, который определит подрядчика в сентябре этого года.