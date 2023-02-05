news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Строительство
5 февраля 2023  07:50
Эльза Кузнецова

На проект фасада Елабужского дворца культуры направлено 5,5 млн рублей

news_top_970_100

На проект по капитальному ремонту фасада городского Дворца культуры на проспекте Нефтяников в Елабуге из республиканского бюджета направлено 5,5 млн рублей. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе администрации муниципального образования.

Жителям Елабуги предлагают отдать свой голос за один из понравившихся вариантов – голосование размещено на сайте администрации и в социальных сетях.

После завершения проект пройдет экспертизу, тогда станут известны объем и стоимость ремонтных работ, а также источник финансирования. К работам планируется приступить в этом году.

Заказчиком выступает Главстрой Татарстана, который определит подрядчика в сентябре этого года.

Эскизы: пресс-служба Елабужского района РТ.

#елабужский район
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное